Kıştan bunalan İskandinavların deniz keyfi

Avrupa'da yaz aylarında mevsim normallerinin dışında aşırı sıcaklıkların yaşanması İskandinav ülkelerini de etkiledi.

Kuzey Kutbu'na yakınlığı ve soğuk iklimiyle bilinen Norveç'te 35.6 derece ölçülen hava sıcaklığı son 49 yılın en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti.

Başkent Oslo'nun popüler sahili Sorenga sıcak havanın ve denizin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlarla dolup taştı.

"HAVALAR BÖYLE DAVAM EDERSE TATİL İÇİN TÜRKİYE'YE GEREK YOK"

Türkiye'ye tatile gelmeye çok sıcak bakmayan Norveçlilerin kararı bu sene değişir gibi oldu.

Yaz aylarında sıcak denizin tadınını çıkarmak isteyen Norveçlilerin bu seneki tercihi Antalya olmuştu.

İlk 7 ayda Antalya'ya gelen turist sayısında yüzde 70 artış göstererek 57 bin 808 kişi Norveç'ten Antalya'ya gelmişti.

Ülkelerinde sıcak havanın tadını çıkaran Norveçlilerden birçoğu, havalar yazın böyle olursa, tatil için Türkiye, Yunanistan'a veya İtalya'ya gitmek zorunda kalmayacaklarını belirttiler.

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İSVEÇ DE SICAKLIKTAN NASİBİNİ ALDI





İsveç'te de benzer manzaralar görüldü. Ülkede ortalama sıcaklık 30'un üzerine çıkarken, piknik alanlarında yangın tehlikesi nedeniyle mangal yapmak yasaklandı. Ülkenin en güneyinde yer alan Malmö şehrinde birçok vatandaş deniz kıyılarına ve su parklarına akın etti.

Finlandiya'da da, Norveç'te olduğu gibi rekor sıcaklıklar yaşandı. Ülkenin güneyindeki adalardan Emasalo'da, 33,6 derece ölçülen sıcaklık ülkenin modern tarihinin en yüksek derecesi olarak kayıtlara geçti.