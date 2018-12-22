Kitap bağışı yapana fön ücretsiz

"Bir çocuk okur, dünya değişir." sloganıyla yola çıkan kuaför Eser Kansuva, kitap getiren müşterilerine ücretsiz fön çekiyor ve toplanan kitaplarla Kars'ın Çakmak köyünde bulunan Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu'nda, kütüphane açmayı planlıyor.

100 KİTAP TOPLADI

Kansuva, amacının dünyada faydalı eserler bırakmak olduğunu belirterek, şu ana kadar yaklaşık 100 kitap topladıklarını, gelecek yıl 4 Şubat'a kadar binin üzerinde kitap toplamayı hedeflediklerini söyledi.

SOSYAL MEDYA HESABINDA DUYURU YAPTI

Kansuva, "Haberlerde köy okulundaki çocukların kirlenmesin diye ayakkabılarını ellerine alarak çamurda yalın ayak yürüdüklerini gördüm. Çok etkilendim ve kendi çocukluğumu hatırladım. Ben, Mamak'ta bir gecekonduda büyüdüm. Bayramlarda babam bize ayakkabı alırdı. Biz de ayakkabılarımıza bir şey olmasın diye başucumuza koyar öyle uyurduk. Aklıma o günler geldi. Bu çocuklar için ne yapabilirim acaba diye düşündüm ve Instagram sayfamda bir duyuru yayınladım. Herkes elini taşın altına koyarsa büyük işler başarabiliriz" dedi.