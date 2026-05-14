Kitap listesi skandalına soruşturma: İmam hatip ortaokulu müdürü açığa alındı

İstanbul Pendik'te bir imam hatip ortaokulunda okul müdürünün öğrencilere okumaları için önerilen kitapların listesi olduğu iddiasıyla bir liste sosyal medyada dolaşıma girdi.

Sosyal medyada yayılan listede Edip Yüksel, Cemil Kılıç, İhsan Eliaçık, Caner Taslaman, Yaşar Nuri Öztürk, Zekeriya Beyaz gibi isimlerin kitaplarının yer alması tepkilere neden oldu.

SORUŞTURMA AÇILDI

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Valilik, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve okul müdürünün açığa alındığını duyurdu.

İMZASININ TAKLİT EDİLDİĞİNİ SAVUNDU

Açıklamada, İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kitap okuma listelerinde, sosyal medyada dolaşan listedeki kitapların bulunmadığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Konuyla ilgili görüşülen okul müdürü; söz konusu kitap okuma listesindeki imzanın kendisine ait olmadığını, imzasının taklit edildiğini, kendisinin de bu listeden sonradan haberdar olduğunu beyan etmiştir."

MÜDÜR AÇIĞA ALINDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"14.05.2026 Perşembe günü çeşitli sosyal medya hesaplarından, Pendik İlçesi’nde bulunan bir okulumuzda hazırlandığı ileri sürülen kitap okuma listesi hakkında çeşitli iddialar paylaşılmıştır.

İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kitap okuma listelerinde, sosyal medya paylaşımlarında adı geçen kitaplar bulunmamaktadır.

Konuyla ilgili görüşülen okul müdürü; söz konusu kitap okuma listesindeki imzanın kendisine ait olmadığını, imzasının taklit edildiğini, kendisi de bu listeden sonradan haberdar olduğunu beyan etmiştir.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, okul müdürü açığa alınmıştır."