Kitap okuyan müşterilere çaylar ücretsiz

Muş'ta kafeterya işletmecisi Mahmut Koçlardan, farkındalık oluşturmak için kitap okuyan müşterilerine çayı ücretsiz ikram ediyor.

FARKINDALIK YARATTI

Kültür Mahallesi'nde kafeterya işleten Koçlardan, müşterilerinin sohbet etmek yerine cep telefonu ile saatlerce sosyal medyada zaman geçirmesi üzerine, "Yeter ki siz okuyun çaylar bizden" uygulaması başlattı.

KİTAP OKUYANA ÇAY ÜCRETSİZ

Kafenin bir köşesine kitaplık koyan Mahmut Koçlardan, zamanını kitap okuyarak geçiren müşterilerine ücretsiz çay veriyor. Kazancını, kafedeki pasta, tatlı ve çay dışındaki diğer içeceklerin satışından elde eden Koçlardan, her yaştan müşterinin işletmesine ilgi göstermesinden memnuniyet duyuyor.

OKUMA İMKANI SAĞLADI

Mahmut Koçlardan, kafeye gelen müşterilerine çayın yanında roman, hikaye ve dini kitaplar okuma imkanı sağladığını söyledi.

OLUMLU KARŞILANDI

Bu uygulama ile kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak istediğini anlatan Koçlardan, "Buraya gelen müşterilerimiz aynı masada hiç sohbet etmeden cep telefonuyla saatlerce sosyal medyada geziyordu. Biz de arkadaşlarımızla aramızda konuşurken bu fikir geldi aklımıza. Çok güzel olumlu tepkiler aldık" dedi.

BİLİNÇLİ TOPLUM HAYALİ

Mahmut Koçlardan, "Öğretmenler, çocuklara kitap okumayı küçük yaşta aşılamak istediklerini söylediler. Şimdi her gün öğrenciler kafemize gelip bir saat kitaplarını okuyup, çaylarını yudumluyorlar. Biz de çok mutlu oluyoruz. Her yaş grubundan insanlar buraya geliyor. Toplumun okumaya çok ihtiyacı var. Bilinçli bir toplum benim en büyük hayalim" diye konuştu.