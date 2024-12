ABD'li F. Kennedy Jr'ın sağlık skandallarını ifşa ettiği kitabı Türkçede

Haber Merkezi

The New York Times, Wall Street Journal, USA Today ve Publishers Weekly çoksatanlar listesinde yer alan Anthony Fauci’nin Gerçek Yüzü’nde ABD Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr., yıllardır süregelen sağlık skandallarını ve bu sisteme ortak olan teknoloji devlerini gözler önüne seriyor.

Yazar, Amerika’nın sağlık sisteminde mutlak güç sahibi olan Anthony Fauci ve yandaşlarının uzun bir süredir ellerindeki para kaynağını ilaç şirketlerine aktararak bilimsel sağlık araştırmalarını manipüle ettiğini iddia ediyor.

Yazara göre sağlık sistemindeki hastaneler, üniversiteler, dergiler, sağlık çalışanları, doktorlar bu güç sahiplerinin finanse ettiği araştırmalar doğrultusunda hareket ediyor.

KOBAY OLAN YOKSUL ÇOCUKLAR

Aksini iddia eden muhalifleri susturuyor, kendi çıkarları için yanlı bilgileri bütün dünyaya kabul ettiriyorlar. AIDS tedavilerini sabote ediyor, pandemi kurmacalarıyla insanların gözünü korkutuyor, Bill Gates’le birlikte işe yaramayan aşı kampanyaları düzenliyor, hatta kendi çıkarları için yoksul çocukları kobay olarak kullanıyorlar.

Büyük İlaç Şirketleri-Fauci-Bill Gates ittifakı, finansman gücü, devlet başkanları, önde gelen geleneksel ve sosyal medya kuruluşlarıyla özenle geliştirdiği kişisel ilişkiler sayesinde küresel sağlık politikası üzerinde hâkimiyet kuruyor.

Sayfa: 600

GÜN YÜZÜNE ÇIKAN GERÇEKLER

Anthony Fauci’nin Gerçek Yüzü, ilaç şirketlerinin kârı için dünya çapında yıllardır oynanan bir sağlık oyununu yüzlerce belge ve araştırmayla gün yüzüne çıkarıyor. Dünyayı COVID-19 pandemisine sürükleyen, kirli sırlarla dolu bir sağlık sisteminin iç yüzünü, ilaç sektöründeki korkunç gerçekleri ortaya çıkarıyor.

YAZAR HAKKINDA

Robert F. Kennedy Jr., Kennedy Ailesi'nin bir üyesidir; Amerika Birleşik Devletleri Başsavcısı ve senatör Robert F. Kennedy'nin oğlu ve ABD başkanı John F. Kennedy ile senatör Ted Kennedy'nin yeğenidir.

Bir çevre avukatı ve aktivisti olan Robert F. Kennedy Jr., Children's Health Defense'in yönetim kurulu başkanı ve baş hukuk müşaviridir. Aynı zamanda ülke çapında bir sağlık uygulaması olan Morgan ve Morgan'ın danışmanı ve Waterkeeper Alliance'ın kurucusudur.

Crimes Against Nature ve The Riverkeepers da dahil olmak üzere çok sayıda kitabın yazarıdır. Yazıları diğer yayınların yanı sıra New York Times, Atlantic, Wall Street Journal ve Washington Post'ta yer almıştır.

Kennedy, Riverkeeper'ın Hudson Nehri'ni restore etme mücadelesine liderlik etmesine yardımcı olduğu için Time dergisinin "Gezegenin Kahramanları'ndan biri olarak seçildi.

Nisan 2023'te 2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adaylığı için bir kampanya başlatmış, ancak ekim ayında bunun yerine bağımsız olarak aday olacağını açıklamıştır. 2024 seçimlerinden sonra sağlık bakanlığına seçildi.