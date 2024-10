Anadolu coğrafyasının hukukunu inceleyen kapsamlı çalışma

Haber Merkezi

Başak Tuğ, Namus Siyaseti adlı çalışmasında sosyal ve hukuki pratikler üzerinden 18. yüzyıl Osmanlı'sında cinsel ve ahlaki düzeni inceliyor. Osmanlı tebaasının arzuhalleri ile Ankara ve Bursa mahkemeleri ve Divân-ı Hümâyun’un hukuki uygulamalarından yola çıkan Namus Siyaseti – 18. yüzyıl Osmanlı Anadolu'sunda Irz, Şiddet, Hukuk erken modern denetim ve yönetim mekanizmalarının işleyişi ve modern iktidar biçimlerine geçiş sürecini toplumsal aktörlerin öznelliğini göz ardı etmeden ele alıyor.

Tuğ, 18. yüzyıl imparatorluk tarih yazımına sağladığı katkının yanı sıra cinsiyet politikalarının tarihselleştirilmesiyle günümüzdeki egemen namus siyaseti ve söyleminin tarihsel kaynaklarını tartışıyor.

18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda namus siyasetini incelemenin günümüz için önemli siyasi ve toplumsal sonuçları bulunmaktadır. Böyle bir çalışma, cinselliğin kontrolü ile İslâm hukuku arasındaki ‘fıtri’ ilişki hakkındaki varsayımlarımızı yeniden düşünmemiz için bir uyarı niteliğindedir.

Sayfa: 344

KAMUSAL MESELE

Osmanlı İmparatorluğu’nda ahlaki düzenin idaresinin tarihselleştirilmesi, cinselliğin normatif İslâm hukukunun takdirine bırakılmış bir şey olmaktan çok, siyasi iktidar tarafından düzenlenen kamusal bir mesele olduğunu göstermektedir.

Her açında geniş kaynak özelliği taşıyan bu kitapta belki de ilk defa okuyacağınız bilgiler edineceksiniz. Yeni okumalar yapmak isten kitapseverleri tarih yolculuğuna davet ediyoruz. Osmanlı Anadolu'sunda namus, ahlak gibi kavramları derinlemesine inceleyen bu değerli çalışmayı çok seveceğinizi umuyoruz.

Yazar Başak Tuğ, kitabı şöyle anlatıyor;

"OSMANLI'DA NAMUS SİYASETİ

YAZAR HAKKINDA

2009 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesidir. Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinde toplumsal cinsiyet, namus söylemleri ve onur kavramının dönüşümü üzerine çalışmaktadır. New York Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Araştırmaları ve Tarih Programı’nda tamamladığı doktora tezi araştırmasına dayanan Politics of Honor: Sexual Violence and Socio-Legal Surveillance in Early-Modern Ottoman Anatolia başlıklı kitabı 2017’de basıldı.