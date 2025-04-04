Rusya, Harkov'u vurdu: 5 kişi hayatını kaybetti

İHA

Rusya-Ukrayna savaşı, Şubat 2022'den bu yana sürüyor.

Rusya ordusu, Ukrayna genelini İHA ile hedef aldı. Yerleşim bölgelerinin vurulduğu saldırılarda apartmanlarda büyük hasar meydana geldi ve yangın çıktı.

5 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ DUYURULDU

Ukrayna Devlet Acil Servisi, kentte en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 34 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, ordusunun gece boyu 78 'drone'dan 42'sini düşürdüğünü, ayrıca 22 'drone'un engellendiğini aktardı.

UKRAYNA, RUSYA'YI İHA İLE HEDEF ALDI

Ukrayna'nın ise Rusya'nın Bryansk bölgesini İHA ile hedef aldığı belirtildi.

Vali Alexander Bogomaz, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise hava savunma birliklerinin, başkente yaklaşan İHA'yı düşürdüğünü duyurdu.

"UKRAYNA'YA AİT 107 İNSANSIZ HAVA ARACI DÜŞÜRÜLDÜ"

Acil müdahale ekiplerinin, İHA parçaların düştüğü bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Rusya Federal Havacılık Kurumu, Vnukovo, Domodedovo ve Zhukovsky havalimanlarının geçici olarak kapatıldığını aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma birliklerinin gece boyunca Ukrayna'ya ait 107 İHA'yı düşürdüğünü vurguladı.