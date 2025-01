Ayşe Kulin edebiyatla geçen 40 yılını anlattı: Yolculuğum çok zorlu başladı

Birinci bölümü Kulin’in kitapları hakkında çıkmış haberler, yazılar, tanıtımlardan; ikinci bölümü Kulin’le yapılmış röportajlardan, Kulin’in katıldığı yardım ve destek hareketlerinin, fuarların, panellerin, ödül törenlerinin bir dökümünden; üçüncü bölümü ise Kulin'in kaleminden çıkan şiirler, hikâyeler, gazete ve dergi yazılarından, okurlarından Kulin’e gelen mektupların bir derlemesinden ve TED İstanbul Koleji’nde yer alan özel arşive ait bazı fotoğraflardan oluşan kitap, lansman sonrası gerçekleştirilen imza gününde okurlardan da büyük ilgi gördü.

Robinson Crusoe 389'da gerçekleştirilen lansmanda Ayşe Kulin, kendisini bu önemli günde yalnız bırakmayan Everest ailesine, gazetecilere ve okurlarına yazarlık yolculuğunu anlattı. İlk yıllarda oldukça zorlu dönemlerden geçtiğini ifade eden Kulin, uzun yıllar süren yayıncı arayışını şu sözlerle anlattı:

"YOLCULUĞUM ÇOK ZORLU BAŞLADI"

"Kalemimle Kırk Sene’nin de her kitap gibi bir hikâyesi var. Ben bugünlere birçok yazarın belki de yürümediği yollardan geçerek geldim. Bu yolculuk kolay olmadı, çok uzun yıllar yayıncı bulmaya çalıştım. Yazarlığı ve doğru bir yayıncı bulmayı inatla sürdürdüm çünkü her insana bir yetenek bahşedildiğine inanıyorum.



Ben de ilkokul yıllarımdan beri hep yazan bir çocuktum. Mesela Kore Savaşı’yla ilgili bir şiir yazmıştım. Unutmuş olduğum bu şiir, babamın vefatından sonra onun cüzdanındaki katlanmış, eski bir kâğıtta karşıma çıkmıştı. Kısacası, yazmayı her zaman çok istedim ve yazdım. İyi bir edebiyat öğrencisi oldum. Okuldaki edebiyat dergilerinde hep benim de yazılarım çıkardı."