Cemal Süreya'nın gözünden aşk ve evlilik

Türk şiirinin usta kalemi Cemal Süreya, aşkı tarif ederken, evlenen çiftlerin arasında zamanla aşktan azalma olduğunu söylüyor.

Her yazarın, şairin aşk ve evlilik üzerine düşünceleri farklılık göstermektedir. Bu şairlerden biri de edebiyatımıza harika şiirler kazandıran Cemal Süreya'dır. Şairin Kadınca dergisinde 1984 yılında kaleme aldığı yazıyı sizlerle paylaşıyoruz...

İşte o yazı...

Aşk insanın birbirini vazgeçilmez tutkusuyla istemesidir. Aşk, yasa dışıdır, gizlidir. Şiir de aşk gibi, meşru şiir yaşamaz.





"MUTLULUĞUN ŞİİRİ OLMAZ"

"Mutluluğun şiiri olmaz. Mutluluğun aşkı da olmaz. Olsa da adını başka türlü koyalım, mutluluk diyelim, karı-kocalık diyelim, dostluk diyelim. Ama aşk demeyelim. Evlenince aşk mutlaka biter. Çünkü aşk, yanlı, ilkel bir duygudur. Sanki aşkta bir savaş hali vardır. Masallara bakın, ‘Gerdeğe girdiler ve evlendiler’ denir ve biter. Biter, çünkü aşkın anlatılacak şeyi kalmaz artık. Toplumun önüne biz beraberiz diye çıkmak, ister evlilik olsun, ister beraber yaşamak olsun, hiç fark etmez, aşk ölür. Bir de aşkta rekabet vardır. Çoğunca rekabetten doğar aşk. Her an elinden kaçırabilecek gibiysen ona tutkun büyür. O sadece seninse, onun için de, senin için de, özellikle erkek için, aşk yavanlaşır. Evlilik ise toplumsal, kutsal bir kurumdur. Ve her kutsal kurumda olduğu gibi yalanları çok fazla. Başka dengeler yoksa, aşk bitince cinsellik de kalmaz…Bazen aşkın yansımaları kalsa bile, cinsellik biter."

