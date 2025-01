Çocuk edebiyatının üretken yazarı: Erin Entrada Kelly

Haber Merkezi

Geçtiğimiz kasım ayında X-Libris Kitap etiketiyle yayınlanan Her Şeyin Önemli Olduğu An, gelecekten gelen gizemli bir çocukla tanışan 12 yaşındaki Michael Rosario'nun maceralarını konu alıyor. Michael için hayat her zamanki gibi sıradandı.

Birkaç ay sonra tüm dünyada büyük bir kaos yaşanacağını düşündüğü için gizlice erzak stoklamak ve Gibby’den çok hoşlandığını saklamaya çalışmak dışında yapacak pek bir şeyi yoktu.

Yaşadığı yerde neredeyse hiç sıra dışı bir şey olmamasına rağmen Michael sürekli felaket senaryoları düşünüyor ve sürekli bir şeylerden korkuyordu. Sonra bir gün Ridge adındaki genç birdenbire ortaya çıktı.

Gelecekten geldiğini söylüyordu. Michael’ın korktuğu şeylerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilen tek kişiydi. Ama daha önemlisi galiba Gibby ondan hoşlanmaya başlamıştı. Peki Michael geçmişin yüklerinden, geleceğin endişelerinden kurtulup şimdinin önemini fark edebilecek mi?

BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Erin Entrada Kelly, Doğan Çocuk etiketiyle 2019’da yayımlanan Merhaba Evren isimli kitabıyla da 2018 Newbery Ödülü aldı. Louisiana’da büyüdü ve şu anda Delaware’de yaşıyor.

Newbery Ödülü, Amerikan Kütüphane Derneği tarafından her yıl bir önceki yıl yayınlanan en seçkin Amerikan çocuk kitabına veriliyor. 22 Haziran 1921'de Frederic G. Melcher, Amerikan Kütüphane Derneği'nin Çocuk Kütüphanecileri Bölümü toplantısında ödülü önermiş ve bu ödülün John Newbery'nin adını taşımasını önerdi.

ÇOCUK EDEBİYATININ ÖNEMLİ İSMİ

18. yüzyılda Amerika’da yaşamış olan John Newbery, özellikle ve doğrudan çocuklar için kitap yayımlayan ilk yayıncı. Çocuk edebiyatını bir anlamda icat eden, Newbery adına verilen Newbery Madalyası, bu nedenle çocuk edebiyatının Nobel ödülü olarak görülüyor.

Newbery Ödülü böylece dünyadaki ilk çocuk kitabı ödülü oldu.

Melcher'in yönetim kurulu ile yaptığı resmi anlaşmada Newbery Madalyası'nın amacı şu şekilde belirtilmiştir: