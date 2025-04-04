Afyonkarahisar'da salyangoz sezonu: Kilosu 35 TL

İHA

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde mart ve nisan yağmurlarıyla topraklar yumuşadı.

Böylece, halkın bir bölümünün sabırsızlıkla beklediği salyangoz sezonu açıldı.

Yumuşayan topraklardan çıkan salyangozlar, gençler ve kadınlara ek gelir imkanı sunuyor.

KİLOSU 35 TL

Topraktan yüzeye çıkan irileşmiş kara salyangozlarını toplayan gençler ve kadınlar, bölgeye gelen alıcılara kilosunu 35 liradan satıyor.

İyi bir noktayı belirlemeyi başaranlar, birkaç çuval toplayıp günlük 2 bin liraya varan gelir sağlayabiliyor.

AİLE BÜTÇESİNE KATKI

İri oldukları için kilo bastığını belirten toplayıcılar, bu dönemde aile bütçesine katkı sağlıyor.

Her ne kadar ülkede bazı yerlerde kurulan çiftliklerde binlerce ton üretimi yapılsa da doğadan toplanan kara salyangozları da fabrikalara götürülüp işleniyor.

YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYORLAR

Dolmasından, baharatlı farklı çeşitlerine kadar işlenen salyangozlar, yurt dışına ihraç ediliyor.

Birçok ülkede sevilerek tüketilen ancak Türkiye'de damak tadına uymaması nedeniyle talibi olmadığı için ihraç edilen salyangoz ürünleriyle ülkeye ciddi oranda ekonomik katkı sağlanıyor.