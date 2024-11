Çocuklara su tasarrufunun ve doğanın önemini anlatan kitap: Su Muhafızı Duru

Haber Merkezi

Yazdığı kitaplarla geniş okur kitlesine ulaşan Ali Osman Özdemir'in yeni kitabı olan Su Muhafızı Duru, DH Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Özdemir, bu kitabında çocukları hem eğlendiriyor hem de macera dolu bir serüvene çıkartıyor. Çocukların hafta sonu okuması olarak Su Muhafızı Duru'yu tavsiye ediyoruz.

Kitapta, çocukların hem doğaya hem de çevresine olan olumlu ilişkileri anlatılırken; aynı zamanda hayat kaynağımız olan suyun idareli ve tasarruflu biçimde kullanmamız gerektiğini tembihliyor.

Su Muhafızı Duru, bir maceradan öte bir bilinç kitabı olma özelliğini taşıyor.

Duru, bir gün yemyeşil bir ormanın içinde, nehrin kıyısında otururken küçük bir sandık buldu ve hayatı değişti. Bu sandık, Duru’yu önemli bir görev için seçmişti:

Suyu koruma görevi. Nehrin suyu vahşi sulamanın da etkisiyle her geçen gün azalırken Duru’nun sorumluluğu da artıyordu. Duru ve arkadaşları, başarabilecek mi? Mahalledeki herkesi su tasarrufuna teşvik edebilecekler mi? Su muhafızlarının macerası başlıyor...

SU MUHAFIZI DURU NE ANLATIYOR

Duru, sekiz yaşında, doğayı seven ve en iyi arkadaşı olan nehrin kıyısında vakit geçirmeyi çok seven bir kızdır. Ancak bir gün, nehrin artık eskisi gibi coşkuyla akmadığını fark eder. Bu, Duru için büyük bir başlangıcın habercisidir! Topraktan bulduğu gizemli bir sandık ve içindeki not sayesinde, Duru'nun görevi belli olmuştur:

Nehri korumak.

SU TASARRUFUNUN ÖNEMİ

Bu yolculuğunda Duru, kendisine rehberlik eden bir profesörle tanışır. Doğaya ve su kaynaklarını korumaya adanmış bu bilge profesör, Duru’ya suyun hayatımızdaki önemini ve su tasarrufunun gerekliliğini öğretir.

Arkadaşlarıyla birlikte suyun gücünü ve hayatımızdaki önemini keşfeden Duru, sadece doğayı korumakla kalmaz, aynı zamanda bir su muhafızı olarak mahallesinde çalışmalara başlar.

SICACIK ÖYKÜSÜYLE ÖNE ÇIKAN KİTAP

Duru ve arkadaşları, profesörün yardımıyla sadece çevreyi değil, kendi mahallelerindeki insanları da bilinçlendirerek nehri eski coşkulu haline getirmek için girişirler. Su Muhafızı Duru, sıcacık bir macera öyküsüyle çocukları doğaya saygılı, duyarlı bireyler olmaya teşvik ediyor.