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Çanakkale'de şap şüphesiyle karantina başlatıldı

Çanakkale'de şap şüphesiyle karantina başlatıldı Çanakkale'de şap hastalığı şüphesiyle bir köyde karantina başlatılırken köye hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak durduruldu.