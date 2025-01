Dan Brown'ın yeni roman yedi ülkede eş zamanlı olarak yayınlanacak

Haber Merkezi

Daha önce Başlangıç, Cehennem, Kayıp Sembol, Melekler ve Şeytanlar, Dijital Kale, İhanet Noktası isimli kitaplarıyla uluslararası çoksatanlar listelerinde zirveye yerleşen Dan Brown’ın Da Vinci Şifresi adlı eseri 56 dile çevrildi, 250 milyondan fazla kopyası basıldı. Yazarın Hayvanlar Senfonisi isimli bir çocuk kitabı da bulunuyor.

The Secret of Secrets, Türkiye, ABD, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, İspanya, Katalonya, İsveç dahil olmak üzere on yedi ülkede aynı anda yayınlanacak.

"UNUTULMAZ BİR DENEYİM OLDU"

Dan Brown, "Bugüne kadar yazdığım en karmaşık kurgulanmış ve iddialı roman ve aynı zamanda en eğlenceli olanı. Yazmak unutulmaz bir keşif yolculuğuydu" diyor.

THE SECRET OF SECRETS HAKKINDA

Başlangıç romanından sekiz yıl sonra, dünyanın en ünlü gerilim yazarı şimdiye kadarki en çarpıcı romanıyla geri dönüyor:

The Secret of Secrets... Sürükleyici ve düşündürücü bir başyapıt...

Ünlü akademisyen Katherine Solomon'a Prag'da davet edildiği bir konferansta eşlik eden Robert Langdon'ın dünyası, Katherine Solomon'ın otel odalarından iz bırakmadan kaybolmasıyla kontrolden çıkar.

MÜCADELE GEREKTİREN SAVAŞ ALANI

Evinden uzakta olan Langdon, sevdiği kadını geri kazanmak için bilinmeyen güçlere karşı zekasını kullanmak zorundadır.

Geniş kaleler, yükselen kiliseler, mezarlıklar ve labirent gibi yeraltı geçitlerinin oluşturduğu bir fonda, Langdon, yüzyıllardır sırlarını başarıyla saklamış ve bunları kolayca teslim etmeyecek bir şehirde yolunu bulmalıdır. Bu şehir, yalnızca kendi hayatı için değil, insanlığın geleceği için de mücadele etmesini gerektiren bir savaş alanıdır.