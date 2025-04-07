Lider Güç Strateji kitabında dünya siyasetine yön veren liderlere yakın mercek

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Genelkurmay'ın 26'ncı Başkanı İlker Başbuğ, emekli olduktan sonra kendini tamamen yazmaya ve okumaya verdi. Bu okumaların meyveleri de bir bir ortaya çıkmaya başlıyor. Yazdığı ufuk açıcı kitaplarla okurların beğenisini kazanan Başbuğ, bu halkaya bir kitap daha ekliyor:

Lider Güç Strateji...

İlker Başbuğ'un Kırmızı Kedi Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini alan bu kitapta dünya liderlerinin yanı sıra yürüttükleri siyaset ve felsefeleri yer alıyor. Hitler, Mustafa Kemal Attaürk, Lenin gibi dünyaca ünlü siyaset ve devlet adamlarının bilinmeyenlerini bu kitapta okuyacaksınız. Tarihe merak salanların mutlaka okuması gereken Lider Güç Strateji, size yeni ufuklar açacaktır.

Bu kitapta lider, güç ve strateji arasındaki ilişkiler incelenmektedir.

Lider, halkı ortak hedefler için örgütleyen ve harekete geçiren kişidir. Liderlik aynı zamanda gücün kullanılmasıdır. Gücün uygun zaman, yer ve şekilde kullanılması ise stratejinin alanına girer.

YARATICI LİDER ÖZELLİĞİ

Liderler, geçmiş veya bugün ile gelecek arasında halkı için köprü görevi yaparlar. Halkı köprüden parlak bir geleceğe ulaştırmak için çalışan liderler yaratıcı liderlerdir.

Bazı liderler bir dönemde gerçekleştirdikleriyle yaratıcı lider olurken, bazı dönemlerde de uygulamalarıyla insanlığı karanlığa ve felaketlere sürükleyerek “yıkıcı lider” hüviyetini de kazanabilirler.

Dolayısıyla kitap, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tarihe yön veren en önemli liderleri çeşitli boyutlarıyla incelemektedir.

Kitapta yaratıcı olandan yıkıcı olana, Batı‘dan Doğu’ya, soldan sağa birçok lider incelenmektedir.

Sayfa: 304

LİDERLERE YAKIN MARKAJ

Abraham Lincoln, Margaret Thatcher, Vladimir İlyiç Lenin, Mohandas Karamcand Gandhi, Franklin Delano Roosevelt, Otto von Bismarck, John F. Kennedy, Winston Churchill, Joseph Stalin, Mao Zedong, Charles de Gaulle, Adolf Hitler…

Tüm bu isimleri incelemek, elbette biyografi çalışmasının ötesinde bir iştir. Çünkü liderin gücü bir strateji içinde kullanmasının incelenmesi, sosyolojiden siyaset bilimine, askeri ve siyasi tarihten psikolojiye, süreçlere çok boyutlu bakmayı gerektirir.

İlker Başbuğ

OKURLARI YAKINDAN İLGİLENDİREN KİTAP

Bu nedenle elinizde tuttuğunuz kitap, farklı disiplinlere ilgi duyan okurları da yakından ilgilendirmektedir. Özellikle yakın tarihi merak eden kitapseverin elinde bulunması gereken Lider Güç Strateji, kaynak niteliğinde.