Dünyanın en eski mesleklerinden bir olan gazetecilik gelişen bilgi ve teknolojiye rağmen varlığını sürdürmeye devam ediyor. Günümüzde eline telefonu alan herkesin gazeteci kimliğine büründüğü bu devirde gazete kalabilmek zor olsa da; gerçekleri olduğu gibi eğip bükmeden sunmak da bu kadar önemli. Bunun için bu kutsal mesleği anlatan bir kitaptan bahsetmek istiyoruz sizlere. Gazeteci olmak isteyenler ya da halihazırda gazetecilik yapanların mutlaka okuması gereken bir kitap:

Gazetecilik...

Bu kitap, gerçek gazeteciliğin özünde yer alan adalet, özgürlük ve cesaret kavramlarını anlatırken, tarihimizde iz bırakan gazetecilerin yaşamlarına ışık tutuyor. Eserde, İlhami Soysal, Çetin Emeç, Hafız Akdemir, Konca Kuriş gibi gazetecilik uğruna hayatlarını kaybeden isimlerin hikâyeleri yer alıyor. Aynı zamanda, adaletsizliklere ve hak ihlallerine karşı dimdik durarak topluma ışık tutan gazetecilerin mücadeleleri de detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Kitap, aynı zamanda gazetecilik mesleğinin zorluklarını ve toplumda oynadığı önemli rolü okura bir kez daha hatırlatıyor. Demokratik bir toplumun yapı taşlarından biri olan özgür basının önemini vurgulayan bu eser, aynı zamanda tarihin derinliklerine bir yolculuk sunuyor.

GERÇEĞİN PEŞİNDEN KOŞMAK

Gerçeğin peşinden koşanların cesaretle yazdığı tarih.

Bu kelime, kulağa sıradan bir meslek tanımı gibi görünse de, ardında gerçeği ortaya çıkarma tutkusuyla dolu bir dünya saklar. Her haber, her satır, her kelime bir insanın yüreğinden süzülen duyguların, yaşanmışlıkların ve tecrübelerin yankısıdır.

Gazeteciler, yalnızca haber yazan kişiler değil, toplumun sesi, vicdanı ve gerçeğin izini süren cesur savaşçılardır. Bir haberi okura sunmadan önce detaylıca araştırıp doğrular ve titizlikle kurgularlar.

Sayfa: 384

GERÇEKLERİ ANLATMA SANATI

Bu meslek, insanlık tarihinin derinliklerinden doğar. İlk insanların ateş başında hikâyelerini paylaşmasından bugüne, gerçekleri anlatma ihtiyacı insan olmanın en temel özelliklerinden biridir.

Gazetecilik mesleği iletişim mesleklerinin en eskisi olmanın yanında, kendisine duyulan ihtiyaç hiç bitmeyecek olan mesleklerden birisidir aynı zamanda. Çünkü gazetecilik, özellikle demokratik toplumlarda yurttaşların doğru kararlar verebilmeleri için gerekli olan enformasyonu, haberi sağlayan bir meslektir.

AMAÇ VE MİSYON...

Topluma, insana ve toplumsal gelişmelere duyarlı, gazeteciliğin toplumsal öneminin ve kamusal sorumluluğunun bilincinde olan, mesleğini teknolojik değişimler, toplumsal dönüşümler ekseninde eleştirel ve yaratıcı bir tarzda gerçekleştirebilen gazeteciler ve iletişimciler yetiştirmek.