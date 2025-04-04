ABD'nin yeni gümrük vergileri yumurta krizini tetikleyebilir

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ABD’de kuş gribi salgını nedeniyle 170 milyondan fazla kümes hayvanının itlaf edilmesiyle yumurta krizi baş gösterdi.

Arz sıkıntısını aşmak için Türkiye, Brezilya ve Güney Kore gibi ülkelerden yumurta ithalatına yönelen ABD, bu yıl Ocak-Şubat aylarında çoğunluğu Türkiye’den olmak üzere 1.6 milyon düzine yumurta ithal etti.

YENİ VERGİLER GETİRDİ

Ancak geçtiğimiz gün birçok ülkeye yeni gümrük vergileri getiren ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararı, yumurta krizini daha da derinleştirebilir.

YUMURTA İTHAL EDİLEN ÜLKELER DE DAHİL EDİLDİ

Yeni tariflere göre ABD, yumurta krizini aşmak için büyük ithalat anlaşmaları yaptığı Türkiye ve Brezilya’ya yüzde 10, Güney Kore’ye ise yüzde 26 oranında gümrük vergisi getirdi.

FİYATLAR TEKRAR YÜKSELEBİLİR

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan yeni gümrük vergilerinin yumurta ithalatına da uygulanabileceğini belirtirken uzmanlar, bunun rekor seviyelerden düşmeye başlayan yumurta fiyatlarının tekrar yükselmesine neden olabileceğini söyledi.

ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre geçen yıl Türkiye'den ABD'ye yumurta ihracatı gerçekleşmezken, bu yıl Ocak-Şubat aylarında ise çoğunluğu Türkiye'den olmak üzere 1.6 milyon düzine yumurtanın ithalatı gerçekleşti.