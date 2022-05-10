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    Göbeklitepe, bayramda günlük bazda en çok ziyaretçiye ulaştı

    UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde ağırladığı 10 bin 272 ziyaretçiyle günlük bazda en yüksek sayıya ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 12:23
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 13:13
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    Göbeklitepe, bayramda günlük bazda en çok ziyaretçiye ulaştı

    12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe, keşfedildiği günden bu yana turistlerin ilgisini çekmeye ve her yıl binlerce turisti ağırlamaya devam ediyor.

    Bölgeye yönelik yapılan tatil planlarında gezilmesi gereken yerlerin ilk sırasında yer alan Göbeklitepe, Ramazan Bayramı'nda da yine binlerce kişiyi ağırladı.

    Şimdiye kadar günlük bazda en fazla ziyaretçiyi 29 Ekim 2021'de 7 bin 100 kişiyle gerçekleştiren Göbeklitepe, Ramazan Bayramı'nın 2. gününe denk gelen 3 Mayıs 2022'de 10 bin 272 ziyaretçi sayısına ulaştı.

    Göbeklitepe, bayramda günlük bazda en çok ziyaretçiye ulaştı #1

    Göbeklitepe, bayramda günlük bazda en çok ziyaretçiye ulaştı #2

    Bilinirliği artıyor

    İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine, Göbeklitepe'nin 2018'de UNESCO Dünya Mirası asıl listesine alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da 2019 yılının Göbeklitepe Yılı olarak ilan edilmesiyle alanın bilinirliğinin hem yerelde hem de uluslararası arenada arttığını söyledi.


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