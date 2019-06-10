Pençe Harekatı: Hakurk havadan vuruldu

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik Pençe Harekatı'nı başladı. Havadan ve karadan gerçekleştirilen operasyonlarda, teröristler bir bir etkisiz hale getiriliyor.

Bugün de operasyonlarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, bir son dakika bilgisi paylaşıldı.

"SIĞINAKLAR YOK EDİLDİ"

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu." ifadelerine yer verildi.