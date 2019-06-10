taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8444
Euro
6.6142
Altın
1326.45
Borsa
93809.09
Gram Altın
249.318

Pençe Harekatı: Hakurk havadan vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonlar, tüm hızıyla devam ediyor.

AA & Ensonhaber | 10.06.2019 - 09:49..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik Pençe Harekatı'nı başladı. Havadan ve karadan gerçekleştirilen operasyonlarda, teröristler bir bir etkisiz hale getiriliyor.

Bugün de operasyonlarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, bir son dakika bilgisi paylaşıldı.

"SIĞINAKLAR YOK EDİLDİ"

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Pençe Harekatı: Hakurk havadan vuruldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

435
İzlandalı, Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı

İzlandalı, Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı

518
Almanya'da camilere saldırılar

Almanya'da camilere saldırılar

105
Bakan Soylu: Suriyeliler kamu düzenini bozamayacak

Bakan Soylu: Suriyeliler kamu düzenini bozamayacak

217
Amine Gülşe'den Özil hamlesi

Amine Gülşe'den Özil hamlesi

24
Emre Belözoğlu, uzatılan tuvalet fırçasını görmedi

Emre Belözoğlu, uzatılan tuvalet fırçasını görmedi

47
Eser Yenenler evlendi

Eser Yenenler evlendi

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir