Kıvanç Tatlıtuğ Ferrari’sini satamadı

Gezmeyi ve seyahat etmeyi çok seven yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, otomobil ve motosiklet tutkusuyla da biliniyor.

1 MİLYON 725 TL’YE SATIŞA SUNDU

Tatlıtuğ, çok severek aldığı 1998 model Ferrari marka aracını, satmaya karar verdi. Lüks motosiklet ve araç filosu bulunan Tatlıtuğ, 200 bin euroya aldığı Ferrari Spider F1 model aracını internet sitesinden 1 milyon 725 bin TL'ye satışa sundu.

FERRARİ'Sİ SİTEDE İLGİ GÖRMEDİ

Tatlıtuğ'un, piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan Ferrari'sine alıcı çıkmadı. İstanbul sokaklarında sık sık görüntülenen lük araç, Kuruçeşme'deki bir galeride tutuluyor ve yaklaşık bir aydır alıcısını bekliyor. Araçlarını kendi zevkine göre dizayn eden Tatlıtuğ, satışa çıkardığı aracının koltuklarını kırmızı deriyle kaplatmıştı.

EVİNİN GARAJINDA GALERİ VAR

Evin garajında ayrıca Range Rover, Ford Raptor ve 'BMW 850' marka üç aracı daha bulunuyor.