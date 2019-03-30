Kıvanç Tatlıtuğ haciz davası sonuçlandı

Kıvanç Tatlıtuğ, kardeşi Tugay Tatlıtuğ yüzünden tatsız günler yaşıyor. Amerika'ya yerleşen ve borcunu ödemeyen Tugay Tatlıtuğ'a banka talebiyle icra geldi.

KARDEŞİNİN 15 BİN 475 LİRA BORCU VAR

Tugay Tatlıtuğ'un bir bankaya 15 bin 475 lira borcu vardı. Ocak 2017 ve Nisan 2017 tarihlerinde de iki haciz ihbarnamesi yollanmasına rağmen borç bir türlü ödenmedi.

ÜNLÜ OYUNCU DAVA AÇTI

Borcun bir türlü ödenmemesi nedeniyle banka; ünlü oyuncu Kıvanç tatlıtuğ'un iki arabasına da haciz koydu. Ünlü oyuncu ise haczi kaldırmak için 1778 lira ödeme yaptı. Olayın hemen ardından da kendisine ait olmayan borçla ilgili yanlış adrese tebligat yapan bankaya da dava açtı.

KIVANÇ TATLITUĞ HAKLI BULUNDU

Bugün görülen davanın sonucunda ise Kıvanç Tatlıtuğ haklı bulundu. İstanbul 13. İcra Müdürlüğü’ndeki icra dosyasında ünlü oyuncunun borçlu olmadığına ve ödediği 1778 liranın oyuncuya geri verilmesine karar verdi.