Kıvanç Tatlıtuğ: Sıkıntı yok

Geçtiğimiz günlerde gıda zehirlenmesi yaşayarak hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy'la bir araya geldi.
"SIKINTI YOK"
İkili, Armutlu'da bir mekanda birlikte yemek yedi. Gazeteciler, mekan çıkışında Tatlıtuğ'a sağlık durumu ile ilgili sorular sordu. Tatlıtuğ ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Sıkıntı yok." diye konuştu.
AYNI GÜN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE KATILDI
Çağatay Ulusoy'un ise kilo verdiği gözlerden kaçmadı. Tatlıtuğ aynı gün abisi Cem Tatlıtuğ'un oğlu Çınar'ın 4. yaş günü partisine de katılmayı ihmal etmedi.
"İYİ Kİ GELDİN"
Cem Tatlıtuğ'un eşi Burcu Özsoy, sosyal medyada partiden görüntüler paylaşarak fotoğrafların altına, "Kalbi ayrı, adamlığı ayrı güzel insan, oğlumun en sevdiği birtanecik amcası; iyi ki geldin, ayağına, gönlüne sağlık. Çınar'ın doğum günü... " notunu ekledi.