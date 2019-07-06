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Kıvanç Tatlıtuğ: Sıkıntı yok

Manken ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy'la Armutlu'da bir restoranda yemek yedi. Mekan çıkışında Tatlıtuğ, yaşadığı zehirlenme sonrasında sağlık durumunu ile ilgili bilgi verdi.

Haber Merkezi | 06.07.2019 - 10:17..
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Geçtiğimiz günlerde gıda zehirlenmesi yaşayarak hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy'la bir araya geldi.

"SIKINTI YOK"

İkili, Armutlu'da bir mekanda birlikte yemek yedi. Gazeteciler, mekan çıkışında Tatlıtuğ'a sağlık durumu ile ilgili sorular sordu. Tatlıtuğ ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Sıkıntı yok." diye konuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ: Sıkıntı yok

AYNI GÜN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE KATILDI

Çağatay Ulusoy'un ise kilo verdiği gözlerden kaçmadı. Tatlıtuğ aynı gün abisi Cem Tatlıtuğ'un oğlu Çınar'ın 4. yaş günü partisine de katılmayı ihmal etmedi.

Kıvanç Tatlıtuğ: Sıkıntı yok

"İYİ Kİ GELDİN"

Cem Tatlıtuğ'un eşi Burcu Özsoy, sosyal medyada partiden görüntüler paylaşarak fotoğrafların altına, "Kalbi ayrı, adamlığı ayrı güzel insan, oğlumun en sevdiği birtanecik amcası; iyi ki geldin, ayağına, gönlüne sağlık. Çınar'ın doğum günü... " notunu ekledi.

Kıvanç Tatlıtuğ: Sıkıntı yok

Kıvanç Tatlıtuğ: Sıkıntı yok

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