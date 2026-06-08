Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Monaco'da aşk tazeledi
Magazin dünyasının ünlü çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Formula 1 Monaco Grand Prix 2026’yı yerinde takip etti.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Boş vakitlerinin çoğunu ailesiyle geçiren Kıvanç Tatlıtuğ, yurt dışında. Oğulları Kurt Efe'yi Türkiye'de bırakan ünlü çift, Formula 1 yarışını izlemeye gitti.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, Monaco Grand Prix hafta sonunda Formula 1 padokunda görüntülendi.
FORMULA 1 ROMANTİZMİ
Ünlü çift, yarışı heyacanla seyrettiklerini gösteren videoyu sosyal medyadan da paylaştı. İkilinin aşk dolu halleri gündem oldu.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, 2016 yılında Paris'te evlendi. Aşkları, 'Aşk-ı Memnu' dizisinin setinde çalışırken başladı. Tatlıtuğ, dizinin başrol oyuncusu, Dizer ise stil danışmanıydı. 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan çift, eğlence dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösteriliyor.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi