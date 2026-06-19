Kıvanç Tatlıtuğ Zayn Sofuoğlu'nun aracına bindi! İki tekerlek üstünde gittiler

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu Zayn ile buluşmuştu. Tatlıtuğ, kullandığı çeşitli otomobiller ve motosikletlerle sık sık gündem olan Zayn'ın aracına binmeden ona esprili sözlerle takılmıştı.

"BANA ACI"

7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu'nun kullandığı araca binen Tatlıtuğ, o anlarda esprili bir şekilde "Zayn, lütfen bana acı" demişti.

KIVANÇ'IN HEYECANI

Zayn Sofuoğlu, son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile pistte geçirdiği anlara ait yeni bir video paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Zayn Sofuoğlu'nun aracı iki tekerlek üzerinde dengede sürerek gösteri yaptığı görüldü.

Araçta bulunan Tatlıtuğ'un hem endişeli hem de heyecanlı hali dikkat çekti.

"TEK GERÇEK KIVANÇ TATLITUĞ AURASI"

Sofuoğlu, videoyu 5.1 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından, "Nefes kesen o anlarda bile değişmeyen tek şey; Kıvanç Tatlıtuğ aurası" notuyla paylaştı.