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Kıvanç Tatlıtuğ'un kazağı

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un madris2den paylaştığı fotoğraflar alay konusu oldu.

Haber Merkezi | 26.11.2019 - 07:06..
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Şimdilerde eşi Başak Dizer'le birlikte Madrid'de tatil yapan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada gündem oldu. Kazağıyla ilgili pek çok mesaj atılan Kıvanç Tatlıtuğ, Twitter'da Türkiye'nin en çok konuştuğu konular arasında ilk 10'a girdi. Tatlıtuğ'un kazakla ilgili çok sayıda esprili tweet atıldı.

"MADRİD KEYFİ"

Bir kullanıcı "Kıvanç Tatlıtuğ sen bir balığın hafızasında bile kalırsın" yazdı. En çok tekrar edilen tweet ise Kıvanç Tatlıtuğ'un "Madrid keyfi" paylaşımına gönderme yapan "Madrid'in Kıvanç Tatlıtuğ keyfi" mesajı oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kazağı

ÖZCAN'I HATIRLATTI

Özcan Deniz'in yıllar önce moda olan kilim desenli mont ve kazaklı pozu birçok kullanıcı tarafından "Ben kazak giydiğimde" notuyla paylaşıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kazağı

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