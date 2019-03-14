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Kıyafeti yüzünden uçağa alınmadı

21 yaşındaki kadın yolcu İngiltere Birmingham'dan Kanarya Adaları’na uçmak için gittiği havalimanında hayatının şokunu yaşadı. Genç kız, kıyafeti açık olduğu gerekçesiyle uçağa alınmadı.

Detay Haber | 14.03.2019 - 14:33..
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Emily O'Connor, 2 Mart’ta İngiltere’nin Birmingham kentinden Kanarya Adaları’na uçmak için havalimanına gitti. Thomas Cook Havayolları şirketinden bilet alan kadın, hiç beklemediği bir davranışla karşılaştı.

Kıyafeti yüzünden uçağa alınmadı

TWİTTER ÜZERİNDEN DÜNYAYA DUYURDU

Mürettebat, Emily O'Connor’un kıyafetini işaret etti ve kadına uçağa böyle binemeyeceğini söyledi. Yaşadığı şoke edici olayı Twitter hesabından dünyaya duyuran Emily O'Connor, mesaja yer verdi:

Kıyafeti yüzünden uçağa alınmadı

"UYGUNSUZLUKLA SUÇLANDIM"

"Birmingham’dan Tenerife’ye giderken, eğer üzerimi örtmezsem beni uçaktan çıkaracaklarını söylediler. Rahatsızlığa neden olmak ve uygunsuzlukla suçlandım. Etrafımda 4 personel vardı. Bunlar bagajımı da beni de uçaktan çıkartacaklardı."

Kıyafeti yüzünden uçağa alınmadı

UÇAĞA CEKETLE BİNEBİLDİ

Emily O'Connor, havalimanında aynı kıyafetle dolaştığını ve sorun yaşamadığını, uçağa girerken bu muameleye tabi tutulmasının 'saçma' olduğunu dile getirdi. Diğer yolculara kıyafetinden rahatsız olup olmadıklarını soran Emily, yanıt alamadı. Kuzeni ceketini verince uçağa binebilen Emily, daha sonra sosyal medyada yaşadıklarını anlattı.

Kıyafeti yüzünden uçağa alınmadı

HAVAYOLU ŞİRKETİ ÖZÜR DİLEDİ

Binlerce kişi genç kadına mesajlarıyla destek verdi. Paylaşım, sosyal medyada viral olunca, Thomas Cook Havayolları Emily O'Connor’dan özür diledi. Diğer şirketler gibi kıyafet politikaları olduğunu belirten şirket, personelinin yanlış davrandığını da itiraf etti.

Kıyafeti yüzünden uçağa alınmadı

"ÇALIŞANLAR DOĞRU ALGILAMIYOR"

Ayrımcılık yapmamaya çalıştığını öne süren şirket, “Maalesef çalışanlarımız talimatlarımızı her zaman doğru algılamıyor.” ifadelerine yer verdi.

Kıyafeti yüzünden uçağa alınmadı

Bu haberin dünyada ses getirmesi üzerine, Emily O'Connor kendisini destekleyen herkese teşekkür etti. Sosyal medyayı oldukça etkin kullanan O'Connor'ın Instagram'da iki bini aşkın takipçisi var. Twitter'daki takipçi sayısı ise, olay sonrası artarak 3 bin 500'ü aştı.

Kıyafeti yüzünden uçağa alınmadı

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