Kıyıya kumbaralar vurmaya başladı, yetkililer alarma geçti! Hemen içlerine baktılar...

Teksas kıyılarında son aylarda sıra dışı bir olay yaşanıyor.

Plajlarda yürüyüş yapanlar ve araştırmacılar, farklı renklerde plastik kumbaraların sahile vurduğunu fark ediyor.

Son bir yıl içinde kıyıya ulaşan kumbara sayısının 60'ı geçtiği belirtilirken, bazı günlerde aynı sahil şeridinde onlarca kumbara bulunabiliyor.

Olayı inceleyen deniz bilimci Jace Tunnell'e göre kumbaraların büyük bölümü Karayipler veya Güney Amerika ülkelerinden gelmiş olabilir.

Uzmanlar, oyuncakların denize karıştıktan sonra okyanus akıntılarıyla yüzlerce hatta binlerce kilometre sürüklendiğini düşünüyor.

Kaynağı bilinmiyor

Araştırmacılar, kumbaraların kaynağına ilişkin birkaç ihtimal üzerinde duruyor.

Bunlardan biri, denizde bir kargo konteynerinin düşmesi ve içindeki ürünlerin okyanusa yayılması.

Bir diğer ihtimal ise kullanılmayan veya atılan ürünlerin nehirler aracılığıyla denize ulaşması. Ancak şu ana kadar kumbaraların tam olarak nereden geldiği tespit edilemedi.

İçleri boş çıktı

Sahile vuran kumbaraların çoğunun kullanılmış olduğu, bazılarının ise hiç açılmamış gibi göründüğü belirtiliyor.

İlginç olan ise bulunan onlarca kumbaranın hiçbirinin içinden para çıkmaması.

Araştırmacılar, şimdiye kadar sadece kum ve deniz kalıntılarıyla karşılaştıklarını söylüyor.

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