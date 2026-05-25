Kıyma çekim kg fiyatı 2026: Kurban kıyması çekme ücreti ne kadar, kaç TL

Kurban Bayramı'nda vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında kıyma çektirme ücretleri de yer alıyor.

Kurban etlerini daha pratik şekilde değerlendirmek isteyen birçok kişi, kasaplarda kıyma çektiriyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kilogram bazında belirlenen ücret tarifeleri dikkat çekiyor.

Özellikle bayramın ilk günlerinde kasaplarda yoğunluk yaşanırken, hijyenik koşullarda ve güvenilir işletmelerde işlem yaptırılması önem taşıyor.

Peki, 2026 kurban eti kıyma çektirme ücreti ne kadar? İşte güncel kilogram fiyatı...

KIYMA ÇEKİM KG FİYATI 2026

Kıyma çekim ücreti, Kasaplar Odası tavsiye kararıyla kilogram başına 40 TL olarak belirlendi.

*İl bazında veya çift kesim istenildiğinde fiyat farkları oluşabilir.