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Kıyma makinesine düşen kadın hayatını kaybetti

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bir et işleme fabrikası çalışanı sanayi tipi bir kıyma makinesine kapılarak öldü.

AA | 26.04.2019 - 04:07..
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Jill Greninger adlı 35 yaşındaki kadının, olay sırasında yalnız olduğu ve merdivenlerin üzerindeyken makineye düştüğü tahmin ediliyor.

Muncy'deki Economy Locker Storage Company adlı şirketin yetkilileri, diğer çalışanların bir ses duyarak yaklaşık iki metre büyüklüğündeki makinenin yanına gittiklerini ve itfaiyeye haber verildiğini söyledi.

Kıyma makinesine düşen kadın hayatını kaybetti

CESEDİ 45 DAKİKADA ÇIKARILABİLDİ

Kadının makineye sıkışan cesedinin 45 dakikada çıkarılabildiği belirtiliyor.

Fabrikada daha önce böyle bir olayın yaşanmadığı söyleniyor.

İş Güvenliği Dairesi'nin olayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.

Kıyma makinesine düşen kadın hayatını kaybetti

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