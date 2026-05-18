Kızı dedesinin tabutunun başında video çekmişti! Umut Akyürek'ten açıklama geldi

Sanatçı Umut Akyürek’in kızı Melek Bal’ın, dedesinin cenazesinde çekip paylaştığı TikTok videosu sosyal medyada büyük tepki topladı. Gündem olan görüntülerin ardından Akyürek, yayımladığı videoyla hem kızına hem de kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

"ŞUURSUZ"

Akyürek açıklamasında, “Acımız çok taze, babamızı kaybettik. Maalesef cenazemizde kızım son derece şuursuz, asla onaylanmayacak bir video çekti. Hiçbir kültürde acı böyle paylaşılmaz. Ben de bunu tasvip etmiyorum.” ifadelerini kullandı.

TikTok’un ve bazı ünlü isimlerin gençler üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu savunan Akyürek, platformun kapatılması çağrısı yaptı.

"LAĞIM ÇUKURU"

Akyürek, “TikTok denen lağım çukuru gençleri zehirlemeye devam ediyor. Tıklanma ve maddi kazanç için toplum mahvoluyor. Neden kapatılmıyor?” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e de atıfta bulunan sanatçı, “Putin bile TikTok denen kepazeliği bitirdi.

Benim kızım da tıklanma için zannediyorum, kabul etmiyor ama acısını öyle yaşamış, neyse... Tasvip etmiyorum.

"ŞİMDİ CEZASINI ÇEKİYOR"

Bazıları da neden kızınıza orda müdahale etmediniz diyor. El insaf, ben orada acımı yaşıyorum. Gelen giden var. Benim gözümün önünde böyle bir şey yapması mümkün mü? Ama şimdi cezasını çekiyor. O da pişman yaptığından.

"HADİSE VE ONUN GİBİLERİ ROL MODEL ALIYORLAR"

Ben kızımı da eleştiriyorum. Demişler ki ‘Hadise’ye laf söylemişsin.’ Sizin niyetiniz kötü. Hadise’yi de, onun gibi popüler kültür figürlerini de ölene kadar eleştireceğim. Ben çocuğumu savunmuyorum. Evimde kavga dövüş eksik olmuyor. Çocuğumu reddedecek noktaya geldim, bunu da bilin rahatlayın. Hadise ve onun gibi rol modeller olduğu sürece bu işin çivisi çıkmış durumda, daha da çıkmaya devam edecek. Sanatın ve sanatçının ne olduğunu biliyoruz. Sezen Aksu’lardan, Nilüfer’lerden nerelere geldik… Ölene kadar da bunu söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.