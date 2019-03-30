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Kızı için 99 kilo verdi

istanbul'da yaşayan, birçok kez zayıflama ilacı kullanan, çeşitli diyetler deneyen ve yıllardır kilo problemiyle uğraşan Şener, kızı için iki kez ameliyat masasına yattı, kilolarından kurtuldu.

DHA | 30.03.2019 - 12:44..
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Kızıyla gittiği bir okul gezisinde kilo verme kararı alan Şener, "Diğer anneler gibi kalkıp onunla oyun oynayamadım. Bu onu çok etkiledi ve tüm gün benimle oturdu. O gün kilo vermeye karar verdim. Tüp mide ameliyatıyla 158 kilodan 59 kiloya düştüm, şimdi kızımla arkadaş gibiyim" dedi.

KİLOLARI YÜZÜNDEN KIZIYLA İLGİLENEMİYORDU

Deniz Şener, çocukluğundan bu yana kilo problemi yaşadı. Genç kadın, zamanla 158 kiloya kadar ulaştı. Zorlu bir hamilelik süreci geçiren Deniz Şener, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Birçok kez zayıflama ilacı kullanan, çeşitli diyetler deneyen Şener, ne yaptıysa kilo veremedi. Kiloları nedeniyle depresyona giren Şener, kızıyla da vakit geçirememeye başladı. Bu durumun kendisini çok üzdüğünü söyleyen genç anne, tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi.

Kızı için 99 kilo verdi

99 KİLO VERDİ, HAYATI DEĞİŞTİ

Kızı için iki kez ameliyat masasına yatan Şener, bir yılda 99 kilo vererek 158 kilodan 59 kiloya düştü. Artık ailesiyle yakından ilgilenebildiğini söyleyen genç kadın, şimdilerde ise bir özel hastanenin obezite cerrahisi bölümünde çalışıyor. Kendini kızına ve kilo vermek isteyen insanlara adayan Şener, azmi ve hikayesiyle de herkese örnek oluyor.

Kızı için 99 kilo verdi

"EVDEN DIŞARI ÇIKMIYORDUM"

Son zamanlarda 158 kiloya kadar ulaştığını anlatan Şener, "Ciddi anlamda zor bir süreçti. O evreye gelene kadar çok diyet başlangıçlarım ve bitişlerim oldu. Kilo veremedim birçok ilaç kullandım. Kilo zaten genetik yapımda, ailemde olan bir sorundu, kendimi bildim bileli kiloluydum. Hiç 85 kilonun altını görmedim. Evlendim ve çocuğum olduktan sonra bu kilo beni çok farklı etkilemeye başladı. Kızımın altını bile değiştiremiyordum. Kızımı uyuttuğumda da beşiğine eşim veya annem koyuyordu. Çok zorlu bir süreç geçirdim. Kilo aldıkça depresyona girmeye başladım. İnsanlardan uzaklaştım. Dışarıya dahi çıkmıyordum." diye konuştu.

Kızı için 99 kilo verdi

"KIZIMIN OKUL GEZİSİNDE KARAR VERDİM"

Kıyafet bulmakta zorlandığını, hayatı boyunca hiç topuklu ayakkabı giyemediğini belirten Deniz Şener, kızının okul gezisinde kilo verme kararı aldığını anlattı. Şener, "Kızım, okul arkadaşları ve aileleri hep birlikte bir piknik düzenlediler. Çimlerde oturduk. Herkes annesiyle top oynamaya başladı. Fakat ben yerimden bile kalkamadım. Bu nedenle kızım yanıma gelip o zaman ben seninle oturayım demişti. Bu beni çok etkiledi ve kilo verme kararı aldım. Şimdilerde kızımla arkadaş gibiyiz. Sinemaya birlikte gidiyoruz, oyun parkında tahterevalli ve salıncağa birlikte binebiliyoruz, yürüyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç kadın, geçirdiği iki operasyon sonrası şimdi bir özel hastanenin obezite cerrahisi bölümünde çalışıyor. Hastalara danışmanlık yapan Şener, hikayesiyle de insanlara örnek oluyor.

Kızı için 99 kilo verdi

Kızı için 99 kilo verdi

Kızı için 99 kilo verdi

Kızı için 99 kilo verdi

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