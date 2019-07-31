Kızı için anne kılığına girdi

Daniel Correa'nın eşi Stella Correa, 2016 yılında lupus (kelebek) hastalığına yenik düştü ve hayatını kaybetti.

O tarihlerde henüz çok küçük olan kızı Luna'nın, bakımını ise babası üstlendi.

"HAYATIMIN 8 YILI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Brezilya'da yaşayan baba, karısının vefatından duyduğu üzüntüyü sosyal medya üzerinden paylaştı. Daniel Correa, “Dünyanın en iyi babası olacağıma söz verdim ve öyleyim. Hayatımın en güzel 8 yılı için sana teşekkür ederim. Seni sonsuza kadar seveceğim.” dedi.

DÜNYANIN EN İYİ BABASI OLMAK İÇİN UĞRAŞTI

Kızı Luna’yı yalnız başına büyütmek zorunda kalan Daniel, dünyanın en iyi babası olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Baba-kız oldukça zorlu olan bu sürecin üstesinden gelmeyi başardı ve hayatlarına devam etti.

İLK ÖNCE KABUL ETMEDİ

Aradan geçen 5 yılın ardından minik Luna'nın, babasından bir isteği oldu.

Luna, okuldaki anneler günü etkinliği için babasından bir günlüğüne “anne” kılığına girmesini istedi. Baba Daniel, ilk başta bu fikre pek sıcak bakmadı, hatta Luna’ya kendisi yerine teyzesi ya da büyükannesi ile gidebileceğini söyledi.

BABAYI İKNA ETTİ

Fakat Luna, babasına bu konuda ısrar etti ve onu ikna etmeyi başardı. 33 yaşındaki Daniel Correa, okuldaki etkinliğe 'anne' kılığında gitti.

"LUNA SENİ SEVİYORUM"

Bu anı da sosyal medya hesabından paylaşan baba, “Luna ağlayarak bana, bir gün annesi olmam için yalvardı. Benden sakalımı pembeye boyamamı ve sarı bir peruk takmamı istedi. Luna seni seviyorum. Yüzündeki gülümsemeyi görmek çok güzeldi.” notunu düştü.