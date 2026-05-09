Kızıl Meydan’da Zafer Günü kutlandı: Silahlar yer almadı

Rusya için önemli gün...

Rusya’nın Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin yıldönümü vesilesiyle Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenlenen geleneksel Zafer Günü törenleri bu yıl radikal değişikliklerle başladı.

SİLAHLAR YER ALMADI

Normal şartlarda Rus askeri gücünün gövde gösterisine dönüşen törende, yaklaşık yirmi yıldır ilk kez tanklar, füzeler ve ağır silahlar yer almadı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, bu kısıtlı formatın "mevcut operasyonel durum" ve Ukrayna’dan gelebilecek saldırı tehditleri nedeniyle tercih edildiğini belirterek ek güvenlik önlemlerinin alındığını vurguladı.

TRUMP: ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Törenlerin arifesinde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna'nın cumartesiden pazartesiye kadar sürecek bir ateşkes ve esir değişimi konusunda anlaştığını duyurdu.

Trump bu gelişmeyi savaşın sonunun başlangıcı olarak nitelendirse de taraflar arasındaki gerilim tören alanına yansıdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'in Rusya'nın güvenlik endişeleriyle alay eden açıklamalarına Moskova'dan sert yanıt gecikmedi.

Rus yetkililer, kutlamaların herhangi bir saldırıyla sabote edilmesi durumunda Kiev merkezine yönelik büyük bir füze saldırısı düzenleneceği tehdidinde bulundu.

BU YIL SINIRLI KUTLAMA YAPILDI

İkinci Dünya Savaşı sırasında 27 milyon insanını kaybeden Rusya için ulusal hafızanın en hassas noktalarından biri olan Zafer Günü, bu yıl sadece askeri birliklerin yürüyüşü ve savaş uçaklarının geçişiyle sınırlandırıldı.

Beşinci yılına giren Ukrayna savaşı ve artan drone tehditleri sebebiyle tarihinin en sessiz ve sıkı korunan organizasyonlarından biri haline geldi.