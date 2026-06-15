Kızılcık Şerbeti oyuncusu Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nde ‘Işıl’ karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ece İrtem, hayatını kaybetti. 35 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenildi.
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Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl rolüyle ünlenen Ece İrtem'in vefat haberi sosyal medyanın gündemine yerleşti.
35 yaşındaki oyuncunun evinde sabah saatlerinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi