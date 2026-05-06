KIZILELMA, Endonezya yolcusu: İlk ihracat sözleşmesi imzalandı

Savunma sanayinde Türkiye zamanı...

Türkiye, savunma ve havacılık sanayisinde giriştiği büyük çalışmalarla gururlandırmayı sürdürüyor.

İHRACAT RAKAMLARI ZİRVEDE

Son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor.

Bu durum, sektörün ihracat performansının son yıllarda istikrarlı şekilde artırmasına katkı veriyor.

KIZILELMA ENDONEZYA YOLCUSU

Bugün ise ihracat başarılarına bir yenisi daha eklendi.

Baykar ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı'nın ilk ihracatı için sözleşme imzalandı.

İLK ETAPTA 12 UÇAKTAN OLUŞAN BİR FİLO TESLİM EDİLECEK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, "Baykar adına tarihi bir anlaşmaya imza atmış olduk. Anlaşmanın tarihi önemi ilk kez ihraç edilmesi. Hedefimiz 12 adetten oluşan bir filoyu 2028'den itibaren teslim etmek. Bu anlaşmanın ülkelerimiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

TESLİMAT TAKVİMİ 2028

İlk uçuşunu 2022 yılında gerçekleştiren KIZILELMA’nın ilk ihracat hamlesinde teslimat süreci için 2028 yılı hedefleniyor.

ENDONEZYA İLE KAAN SÖZLEŞMESİ İMZALANMIŞTI

Türkiye ile Endonezya arasında savunma sanayii alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük ihracat anlaşmalarından biri geçtiğimiz temmuz ayında İstanbul'da düzenlenen IDEF 2025 fuarı kapsamında imzalanmıştı.

Sözleşme, Endonezya Savunma Bakanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında 48 adet KAAN 5. nesil savaş uçağının satışını öngörüyor.

BAYRAKTAR KIZILELMA'NIN TARİHÇESİ

2021 yılında başlayan Bayraktar Kızılelma projesi ile üretilen ilk prototip 14 Aralık 2022'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Geliştirilme aşaması sırasında Bayraktar KIZILELMA, dünya havacılık tarihinde ilk olan uçuşlara da imza attı. Bayraktar AKINCI TİHA ile formasyon uçuşları gerçekleştiren Bayraktar KIZILELMA, 1 Mayıs 2023 tarihinde ise F-16 savaş jeti SOLOTÜRK ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları ile İstanbul semalarında filo konseptiyle kol uçuşu icra etti.

Kızılelma'nın yakın zamanda testlerinin tamamlanması ve 2026 yılında seri üretime girmesi bekleniyor.

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ilk senesinde 10 adet Kızılelma'nın üretileceğini açıklamıştı.

BAYRAKTAR KIZILELMA'NIN ÖZELLİKLERİ

Türkiye'nin milli insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma, radar izi düşük özellikleri ile öne çıkıyor.

Kızılelma'nın tasarımı ve gövdesinde kullanılan özel kaplama araca görünmezlik özelliği kazandırıyor.

Sahip olacağı AESA radarı ile yüksek durumsal farkındalık yeteneği kazanacak SİHA, aynı anda birçok hedefi takip edebilecek.

İlk prototiplerinde Ukrayna üretimi turbofan motorları kullanılan Bayraktar Kızılelma, saatte 0,9 mach yani 1112 km hıza ulaşabiliyor.

Baykar Yönetim Kurulu Selçuk Bayraktar, hem Baykar'ın hem de TEI'nin yerli motor üzerinde çalıştığını belirtmişti. Üretilecek yerli motor ile Kızılelma'nın hızının artması bekleniyor.

HARP SAHASINDA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

500 deniz mili görev yarıçapı olan ve 3 saat havada kalabilen Bayraktar Kızılelma 25 bin feet irtifaya kadar çıkabiliyor. 8 buçuk ton maksimum kalkış ağırlığı olan Bayraktar Kızılelma'nın bir çok mühimmatı içeren 1500 kilo faydalı yük kapasitesi de olacak.

Tolun, Teber, Çakır, SOM gibi Türk savunma sanayi devleri tarafından üretilen birçok havadan karaya mühimmatı taşıyabilecek Kızılelma, Türk Silahlı Kuvvetlerinin olası operasyonlarında önemli görevler alacak.

Bunun yanında Bayraktar Kızılelma, Bozdoğan ve Gökdoğan gibi yerli ve milli havadan havaya mühimmatları da ateşleyebilecek.

Havadan havaya mühimmat ateşleyebilme yeteneği Kızılelma'ya diğer SİHA'lardan farklı bir özellik de kazandırıyor.

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, bu özelliğiyle harp sahasında dengeleri değiştirecek.

KIZILELMA AVRUPA'NIN SAVUNMASINDA ROL OYNAYACAK

Kızılelma ayrıca dünyanın da dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz aylarda İtalyan Savunma Sanayi devi Leonardo, Baykar ile ortaklık anlaşması imzalamıştı.

Avrupa'nın önde gelen basın kuruluşları, Leonardo'nun da üretici firmalarından biri olduğu Avrupa'nın 6. nesil savaş uçağı projesine entegre çalışacak drone olarak KIZILELMA'yı düşündüğünü yazdı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da daha önce Kızılelma'nın savaş uçaklarına entegre bir şekilde kullanılabileceğini ifade etmişti.

Yani TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve Milli Savaş Uçağı KAAN ve Kızılelma'dan oluşan filolar gelecekte Türk Hava Kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturabilecek.

Ancak Bayraktar KIZILELMA'nın "sadık kanat adamı" olarak değil, tam anlamıyla bir savaş uçağı olarak tasarlandığını da belirtmişti.

DENİZ KUVVETLERİNİN DE VURUCU GÜCÜ OLACAK

Kızılelma sadece Hava Kuvvetlerinin değil donanmanın da vurucu güçlerinden biri olacak.

Yerli ve milli SİHA, kısa pistlere sahip deniz platformlarına iniş kalkış özelliğine de sahip olacak.

İletişim Başkanlığı daha önce Kızılelma'nın Türk Deniz Kuvvetleri tarafından inşa edilmekte olan MUGEM uçak gemisine inip kalkabileceğini açıklamıştı.

Baykar Yönetim Kurulu başkanı Selçuk Bayraktar da Kızılelma'nın şu an TCG Anadolu'dan da kalkış yapabileceğini ifade ederken gemide yapılacak bazı geliştirmeler ile Kızılelma'nın TCG Anadolu'ya iniş de yapabileceğini belirtmişti.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Türkiye’nin milli ve özgün SİHA’larını geliştiren Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti.

Geride bıraktığımız 3 yılda dünya İHA pazarında lider olan Baykar, 2025'te ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi.

Küresel ölçekte başarıyla anılan İHA’lar geliştiren Baykar, aynı zamanda Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının da lokomotifi oldu.

GELİRLERİN YÜZDE 88’İ İHRACATTAN

2025 yılında toplamda 2.5 milyar dolarlık gelir kazanan Baykar, geçtiğimiz yıl gelirlerinin yüzde 88’ini ihracattan elde etmiş oldu.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen, 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’nda açıklanan verilere göre Türk savunma sanayinin ihracat şampiyonları arasında ikinci sırada yer alan Baykar, İHA ürün grubu ihracatında ise açık arayla zirvedeki yerini korudu.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde etti.

2023’te 1.8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı.

Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde ederek 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ BAYKAR

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.

Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.