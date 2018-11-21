Kızılırmak Deltası UNESCO yolunda

Samsun sınırlarında yer alan Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cenneti, Dünya Miras Komitesi'nin 13 Nisan 2016 tarihinde yapılan UNESCO 40. Oturumu'nda Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı.

DOSYA UNESCO'YA VERİLDİ

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin UNESCO Dünya Doğal Miras Listesi'ne aday gösterilmesi işlemlerini yürüten Bakanlıkça, adaylık dosyası 1 Şubat 2018'de UNESCO'ya teslim edildi.

HEDEF ASIL LİSTE

Cumhurbaşkanlığı'nın, 100 günlük icraat programını açıklanmasının ardından ise Kızılırmak Deltası'nın asıl liste olan UNESCO Dünya Doğal Miras Alanı olarak belirlenmesi için çalışmalarını artıran Bakanlık yetkileri, bu konudaki faaliyetlerini Fransa Paris'te UNESCO Daimi Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer ile paylaştı.