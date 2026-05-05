Kızılırmak'ta 1 yılda büyük değişim

Sivas’tan doğarak Karadeniz’e ulaşan Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak, son bir yılda yaşadığı dramatik değişimle dikkat çekti. Geçen yıl kuraklık nedeniyle neredeyse kuruma noktasına gelen nehir, bu yıl yağışların artmasıyla yeniden coşkulu akışına kavuştu.

KURAKLIKTAN SUYA: BİR YILDA DRAMATİK DEĞİŞİM

Kızılırmak, geçtiğimiz yıl su seviyesinin ciddi şekilde düşmesiyle sazlık alanlara teslim olmuştu. Özellikle kuraklığın etkisiyle bazı bölgelerde akışın durma noktasına geldiği gözlenmişti.

YAĞIŞLARLA YENİDEN HAYAT BULDU

Sonbahar ve kış aylarında etkili olan yağışlar ile birlikte nehir yeniden canlandı. Karların erimesi ve ilkbahar yağmurlarının etkisiyle Kızılırmak, eski güçlü akışına geri döndü.

TAŞMA NOKTASINA ULAŞTI

Sivas’ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ eteklerinden doğan nehir, bu yıl birçok noktada debisini artırarak taşma seviyesine ulaştı. Su seviyesindeki yükseliş, çevredeki ekosistemi de olumlu yönde etkiledi.

GÖÇMEN KUŞLARA YENİ YAŞAM ALANI

10 ilden geçerek yaklaşık 1355 kilometre boyunca uzanan Kızılırmak, aynı zamanda göçmen kuşların önemli duraklarından biri olarak biliniyor. Su seviyesindeki artış, bölgedeki doğal yaşamı da yeniden canlandırdı.

DRONE'LA 1 YILLIK DEĞİŞİM KAYDEDİLDİ

Nehirdeki dramatik değişim, drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, geçen yıl kurak ve düşük su seviyesine sahip alanların bu yıl suyla dolduğu net şekilde görüldü.

DOĞANIN DÖNGÜSÜ GÖZLER ÖNÜNDE

Uzmanlar, Kızılırmak’taki bu değişimin iklim koşullarına bağlı doğal bir döngü olduğunu belirtirkenvsu kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çekiyor. Nehirdeki bu dönüşüm, doğanın kısa sürede nasıl değişebileceğini bir kez daha ortaya koydu.