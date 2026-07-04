Kızılırmak'ta boğulmak üzere olan oğlunu kurtaran baba kayboldu

Kayseri’nin Özvatan ilçesinde Suriye uyruklu M.E., ailesiyle birlikte piknik yapmak için Kızılırmak Nehri kıyısına gitti.

Sıcak havadan bunalan 11 yaşındaki H.E., serinlemek amacıyla nehre girdi.

OĞLUNUN SUYA KAPILDIĞINI GÖRÜNCE KIZILIRMAK'A ATLADI

Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuğunu fark eden baba M.E., oğlunu kurtarmak için suya atladı. Baba, H.E.’nin bir ağacın dalına tutunmasını sağladı ancak kendisi akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

OĞLU KURTARILDI BABA ARANIYOR

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE, dalgıç polisler, sağlık ekipleri ve Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri tarafından ağaç dalında mahsur kalan H.E. kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk, Özvatan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kayıp baba M.E.’yi bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, havanın kararması nedeniyle durduruldu.

Çalışmaların yarın sabah yeniden başlayacağı öğrenildi.