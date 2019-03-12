Kızını 15 defa sırtından bıçaklayarak öldürdü

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Rosa Alcides Rivera adlı kadın, bir erkekle cinsel ilişkiye girmesini engellediği için 11 yaşındaki kızını hunharca öldürdü.

15 KEZ BIÇAKLADI

Kızını bıçakladıktan sonra hastaneye götüren anne, polisin dikkatinden kaçmadı. Rivera'yı soruşturan polis, kadının, kızını sırtından 15 kez bıçakladığını ortaya çıkardı.

SAATLER ÖNCE ÖLDÜ

Orange County Şerifi, konuyla ilgili ABD medyasına açıklamalarda bulundu. Şerif'in verdiği bilgilere göre, kız çocuğu, hastaneye gündüz 10.45'te getirildi ancak saatler öncesinden öldürüldü. Bu ayrıntı ile birlikte korkuç cinayet de aydınlanmaya başladı.

ÖNCE İNKAR, SONRA İTİRAF ETTİ

Önce cinayeti inkar eden anne Rosa Alcides Rivera, dedektiflere kızını öldürdüğünü soruşturma sonunda itiraf etti. Amerikan medyası, katilin birinci derece cinayetten hakim karşısına çıkacağını öngörüyor.