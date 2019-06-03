Hindistan’ın Kerala eyaletinde yer alan Neendakara şehrinde kızının düğününden bir gün önce yapılan düğün provaları sırasında canlı müzik çalan grup ile sahneye çıkıp şarkı söyleyen 55 yaşındaki adam, aniden yere düştü.
SAHNEDE ANİDEN KALBİ DURDU
Adamın akrabaları hemen yardımına koşarak, ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan adamın ‘ani kalp durması’ sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Kalbi duran adamın son anları cep telefonu kamerasında saniye saniye kaydedildi.
Hindistan’da kızının düğün provasında hayatını kaybetti
KIZINA, DÜĞÜNDEN SONRA SÖYLEDİLER
Aile ise bu durumu kızlarından saklamaya karar vererek, kızlarına; babasının hastanede olduğunu, durumunun iyi olduğunu ve düğüne katılacağını söyledi. Ancak, adamın kızı gerçeği düğünden bir gün sonra öğrendi.