Kızının düğün provasında hayatını kaybetti

1 Nazım Hikmet ve eserlerinde Türkçenin yeri "Bir köylü toprağını ve öküzünü, bir marangoz tahtasını ve rendesini nasıl severse, ben de Türk dilini öyle seviyorum” diyen Nazım Hikmet, Türkçeye sevgisini şiirlerinde dile getiriyordu…

2 Nazım Hikmet Ran kimdir Sincap kararlılığında yaşamış, aşık olmuş, şiirler yazmış adam, Nazım Hikmet’in hayat hikâyesidir.

3 Yeni çıkanlar Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.

4 Yıldırım'a göre İmamoğlu kendisini taklit ediyor 23 Haziran seçimleri öncesi Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya bir mücadele var.

5 ABD Başkanı Trump İngiltere'de ABD Başkanı Donald Trump eşi Melania Trump ile birlikte İngiltere'ye geldi. ABD Başkanı burada Kraliçe Elizabeth ile bir görüşme gerçekleştirecek.

6 Mahkumların beklediği af yasasında sona doğru Seçimlerden sonra Meclis'ten geçmesi beklenen yasayla birlikte, 40 bin mahkumun özgürlüğüne kavuşması bekleniyor.