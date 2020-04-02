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Kızlarına okul açıldı şakası yapan baba

Okulların açıldığını söyleyerek 1 Nisan şakası yapan baba, hazır bir şekilde servis bekleyen kızlarının o anlarını kamera kaydetti.

Haber Merkezi |
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Kızlarına okul açıldı şakası yapan baba

Üç kız kardeşe babaları tarafından yapılan 1 Nisan şakası herkesi gülümsetti...

Kardeşler, babalarının okulların açıldığını söylemesi üzerine hazırlanıp, kapının önünde okul servislerinin gelmesini bekledi.

"HEY KIZLAR BUGÜN GÜNLERDEN NE"

Bu sırada kızlarını kamera kaydına alan baba camdan seslenerek, "Hey kızlar, bugün günlerden ne, bana tarihi söyler misiniz" dedi.

Kardeşler ise tarihin 1 Nisan olduğunu fark ederek, babalarının şaka yaptığını fark etti.

Babanın, kızlarından aldığı tepkiler ise dikkat çekti.

Kızlarına 'okul açıldı' şakası yapan baba

Kızlarına okul açıldı şakası yapan baba

Kızlarına okul açıldı şakası yapan baba

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