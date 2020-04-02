Üç kız kardeşe babaları tarafından yapılan 1 Nisan şakası herkesi gülümsetti...

Kardeşler, babalarının okulların açıldığını söylemesi üzerine hazırlanıp, kapının önünde okul servislerinin gelmesini bekledi.

"HEY KIZLAR BUGÜN GÜNLERDEN NE"

Bu sırada kızlarını kamera kaydına alan baba camdan seslenerek, "Hey kızlar, bugün günlerden ne, bana tarihi söyler misiniz" dedi.

Kardeşler ise tarihin 1 Nisan olduğunu fark ederek, babalarının şaka yaptığını fark etti.

Babanın, kızlarından aldığı tepkiler ise dikkat çekti.

Kızlarına 'okul açıldı' şakası yapan baba