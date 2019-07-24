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KKTC Başbakanı hayalet şehir Maraş'ta

Komutanlarla birlikte yerleşime açılması planlanan Maraş'a giden KKTC Başbakanı, Rumların hedefi oldu.

İHA | 24.07.2019 - 14:29..
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KKTC Başbakanı hayalet şehir Maraş'ta

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 1974'ten beri kapalı olan 'hayalet şehir' olarak bilinen Maraş’ta incelemelerde bulundu.

KOMUTANLAR DA EŞLİK ETTİ

Kapalı Maraş’taki incelemelerde Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Tuğgeneral Cemal Volkan da hazır bulundu.

KKTC hükümeti, 45 yıldır kapalı kalan Maraş’ın gerekli envanter çalışmalarının ardından tekrardan yerleşime açılmasını planlıyor.

RUM/YUNAN RAHATSIZ

Başbakan Tatar'ın bu ziyareti, Rum tarafından büyük rahatsızlığa neden oldu.

Yunanistan da Rumlara destek olarak, Türklerin Maraş'tan uzak durmasını istiyor.

KKTC Başbakanı hayalet şehir Maraş'ta

KKTC Başbakanı hayalet şehir Maraş'ta İZLE

KKTC Başbakanı hayalet şehir Maraş'ta

KKTC Başbakanı hayalet şehir Maraş'ta

KKTC Başbakanı hayalet şehir Maraş'ta

KKTC Başbakanı hayalet şehir Maraş'ta

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