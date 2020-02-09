KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Sözlerimin arkasındayım

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian'a verdiği "Türkiye'ye bağlanma ihtimali korkunç." demecine tepkiler çığ gibi büyüdü.

Bunun üzerine bir açıklama yapan Akıncı, yeni bir skandala daha imza atıp, "Sözlerimin arkasındayım." dedi.

"TEMELSİZ VE SEVİYE YOKSUNU"

Sözlerine verilen tepkilere de değinen Akıncı, "Buna karşı sergilenen saldırganlığın nedenlerini tahmin etmekle beraber, çok temelsiz ve seviye yoksunu olarak nitelendiriyorum." dedi.

"KARMAŞIM DEĞİL, NET"

"Mesele hiç karmaşık değil, nettir: Kıbrıs Türk halkı çok büyük bir oranda Rum tarafına azınlık olmayı ya da Türkiye’ye sürekli bağımlılık ilişkisi içinde yaşamayı istemiyor." diyen Akıncı, Kıbrıs halkının gerçek manada söz sahibi olan bir yapıyı istediğini öne sürdü.

"İLK DEFA SÖYLEMİYORUM"

Mustafa Akıncı, "Özellikle ekonomi ve diğer alanlarda başarmamız gerekenler olduğu kuşkusuzdur. Toplumumuz ilhak olasılığını ise asla benimsemiyor. Böyle bir halkın seçtiği lider olarak, Kırım ile ilişkilendirilerek sorulan soruya verdiğim cevap başka ne olabilirdi ki? Evet, Kırım benzeri bir ilhak senaryosunun korkunç olduğunu ve bunun Kıbrıs Türklerinin olduğu gibi, Türkiye’nin de yararına bir gelişme olmayacağını belirttim. KKTC’yi asıl ortadan kaldıracak senaryo da budur. İlk defa söylemediğim bu sözlerimin de arkasındayım; çünkü Kıbrıs Türk halkının gerçek duygu ve düşüncesi budur." şeklinde konuştu.

"KIBRIS TÜRKTÜR SİYASETİ, 1950’LERİN SLOGANIDIR"

"Esas olan KKTC’nin iki eşit kurucu devletten birine dönüşerek federal çatı altında ve uluslararası hukuk içinde hak ettiği saygın yeri almasıdır." diye devam eden Akıncı, "Bu çabaya destek olunması gerekir. Böylesi bir Kıbrıs, kuzeyi ve güneyi ile Türkiye’ye dost bir coğrafya olur. Bu da herkesin yararınadır. 'Kıbrıs Türk’tür Türk Kalacaktır' siyaseti 1950’lerin sloganıdır. Gerçek durumla ilişkisi yoktur. Kıbrıs’ta yaşayan farklı toplumlar vardır ve barış içinde yaşayacakları federal bir düzen arayışı sürmektedir. Kıbrıs Türk halkı Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve demokratik, hoşgörü ve barış kültürünü içselleştirmiş bir halk olarak çağdaş Avrupa değerlerinde bir yaşam için mücadelesini sürdürmek istiyor. Bu mücadeleye ancak saygı duyulur, saldırı yapılmaz. Düzeyimi koruyarak vereceğim cevap budur. Yapılan bazı açıklamalarda istendiği gibi asıl cevap, elbette halkın vereceği cevaptır." ifadelerini kullandı.