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KKTC Cumhurbaşkanı: Barış Pınarı'nda akan su değil kandır

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Barış Pınarı Harekatı hakkında yaptığı açıklamalar tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi | 13.10.2019 - 03:55..
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KKTC Cumhurbaşkanı: Barış Pınarı'nda akan su değil kandır

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyini fiilen bölen ve Türkiye'yi de giderek daha çok tehdit edenterör örgütü YPG'ye yönelik operasyonu, çoğu Batılı ülkelerin manidar tepkileri ve tehditlerine rağmen sürüyor.

Macaristan ve İspanya gibi Avrupalı ülkelerin desteğinin yanında, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın operasyona yönelik açıklamaları dikkat çekti.

"BARIŞ PINARI DESEK DE AKAN KANDIR"

Akıncı, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, operasyona açık bir destek belirtmediği gibi, Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlara son veren 1974 Barış Harekatı'nın da bir savaş olduğunu savundu.

Akıncı, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı: Barış Pınarı'nda akan su değil kandır

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