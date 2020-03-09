KKTC’de bugün, kapatılan kapılardan biri olan Lokmacı’da KKTC polisi ile BM askerleri arasında tartışma yaşandı.

TÜRK SINIRINA GEÇTİLER

BM askerleri, kapıların kapatılmasını protesto etmek amacıyla bugün yapılacak eylem öncesinde, Türk sınır kapısı önünde önlem almak istedi.

KKTC POLİSİ İTEREK ÇIKARDI

Bu durum, KKTC polisinin tepkisini çekti. KKTC polis yetkililerinin, 'burası bizim toprağımız, yeşil hatta çekilin' uyarısına olumsuz yanıt veren BM askerleri, sınırda bulunan KKTC polisi tarafından bölgesine kadar itildi.

O anlar ve yaşanan arbede kameralarına yansıdı.

KKTC polisi ile BM askerleri arasında sınır tartışması VİDEO