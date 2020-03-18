KKTC'de 72 ülkenin vatandaşlarına karantina

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararları duyurdu.

72 ÜLKE VATANDAŞINA 14 GÜNLÜK GÖZETİM



Açıklamaya göre yurt dışından gelenler artık ‘ev gözetimi’ yerine belirlenecek merkezlerde 14 gün boyunca gözetimde tutulacak. Ancak Türkiye’den gelecek olanlar kapsam dışında tutuldu. 72 farklı ülkeden gelecek olan KKTC vatandaşları, 18 Mart 2020 saat 12:00’den itibaren KKTC’ye giriş yapmaları halinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca devletin belirleyeceği gözlem merkezlerinde 14 gün boyunca kesintisiz zorunlu tecrit uygulamasına tabi tutulacak.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın açıklaması şu şekilde:

"Karar 18 Mart saat 12:00’den itibaren yürürlüğe girecektir. Aşağıda isimleri sayılan 72 farklı ülkeden ülkemize gelecek olan KKTC vatandaşları, 18 Mart 2020 saat 12:00’den itibaren KKTC’ye giriş yapmaları halinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca devletin belirleyeceği gözlem merkezlerinde 14 gün boyunca kesintisiz zorunlu tecrit uygulamasına tabi tutulacaklardır. Bu karara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır"

TÜRKİYE HARİÇ 72 ÜLKE VATANDAŞINI KAPSIYOR



Özersay kararın geçerli olduğu ülkeleri Çin, Güney Kore, İran, Irak, İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avusturya, Katar, Bahreyn, Nijerya, Kamerun, Gana, Gabon, Fildişi Sahili, Togo, Benin, Senegal, Gambiya, Gine, Sierra Leone, Liberya, Gine Bissau, Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad, Sudan, Güney Sudan, Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti, Uganda, Kenya, Somali, Etiyopya, Tanzanya, Filistin, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Hindistan, Moritanya, Malavi, Ruanda, Brundi, Zambiya, Angola, Zimbabve, Mozambik, Ürdün ve Lübnan olarak açıkladı.

Türkiye’nin ise kapsam dışında tutulduğunu aktardı.

VAKA SAYISI 20

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, gözetim altında tutulan 13 Alman turistte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve vaka sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Pilli, KKTC'de ilk vakanın görüldüğü Alman turistin en yakınındaki gruptan 39 kişiye test yapıldığını ve 13'ünün pozitif çıktığını söyledi.

KKTC'de daha önce 5 turist ve 2 KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı ise ülkede 3 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü açıkladı.

Böylece Kıbrıs Rum kesiminde, 2'si İngiliz üslerinde olmak üzere vaka sayısı 51'e yükseldi.