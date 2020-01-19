KKTC'de Başbakan Tatar, cumhurbaşkanı adayı oldu

Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantının ardından Parti Meclisinden, Genel Başkan ve Başbakan Ersin Tatar'ın cumhurbaşkanlığı adaylığının oy birliğiyle kabul edildiği açıklandı.

"GAZAMIZ MÜBAREK OLSUN"

Tatar, daha sonra yaptığı konuşmada, Parti Meclisi üyelerine teşekkür ederek, "Bu mücadele hepimizin mücadelesidir. Bu yarışa oy birliğiyle beni uygun görmeniz beni çok mutlu etti. Ben UBP'nin adayıyım, bununla gurur duyuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin KKTC için çok önemli bir yarış olacağını belirten Tatar, "Birlikte çalışacağız ve en iyi oyla bu seçimi kazanacağız. Halkımızın bizden büyük beklentileri var. Gazamız mübarek olsun." diye konuştu.

Tatar, UBP’nin Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük'ten sonra üçüncü cumhurbaşkanı adayı olduğunu da hatırlattı.

"YAN YANA YAŞAYAN 2 DEVLETTEN YANAYIZ"

Başbakan Tatar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada da şunları söyledi:

"KKTC’nin geldiği aşamada federal temelde müzakerelerde hiçbir sonuç çıkmaması, Cumhurbaşkanlığının bu kalıplar içinde sıkışması kabul edilebilir bir şey değildir. Dolayısı ile bizim yeni dönemde yeni anlayışımızda yeni fikirlerin ve alternatiflerin masaya gelmesi ve bizim gönlümüzde yatan yan yana yaşayan iki devlet ve dolayısı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin de Doğu Akdeniz’deki yaptığı hamleler ile mavi vatanda KKTC’nin burada çok daha önemli bir pozisyonda olabileceğini yeni siyaset ve beklentiler ile KKTC devletinin kendi insanına daha fazla refah mutluluk huzur ve yeni anlayış ile bu süreci yönetmek en büyük temennim ve dileğimdir. Kazanmam halinde KKTC halkının esenliği ve bu bölgede başı dik onurlu bir şekilde var olabileceği Türkiye ile daha iyi ilişkiler ve dünya devletleri ile ve onların halkları ile Kıbrıs Türk insanın beklentilerini korumak ve savunmak için diyalog ve beklentilerini çalışma temposu içerisinde Cumhurbaşkanlığına aday oldum kazanacağıma inanıyorum."





ERSİN TATAR KİMDİR

Tatar, 1960'da Lefkoşa'da doğdu. Lise öğrenimini İngiltere'de tamamlayan Tatar, 1982'de Cambridge Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.

1982-1986 yıllarında Price Waterhouse isimli şirketin İngiltere'deki merkez ofisinde çalışan Tatar, Chartered Accountant (mali müşavir) unvanını aldı.

Ersin Tatar, 1986-1991 yıllarında İngiltere'de PollyPeck Firmasında, 1991-1992 yıllarında Ankara'da FMC-Nurol Savunma Sanayi AŞ'de finansman müdürü olarak çalıştı.

1992-2001 yıllarında İstanbul'da Show TV'de Genel Koordinatörlük yapan Tatar, 1996'da KKTC'nin ilk özel televizyon kanalı "Kanal T"yi kurdu.

Ersin Tatar, 2003'te KKTC'ye dönerek, UBP'den siyasete girdi. 19 Nisan 2009 erken genel seçimlerinde UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçildi.

4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Maliye Bakanı görevine getirilen Tatar, 27 Mayıs 2010'da kurulan İrsen Küçük hükümetinde de bu görevini sürdürdü.

KKTC'de 28 Temmuz 2013 erken genel seçimlerinde yeniden UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçilen Ersin Tatar, 8. dönemde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı yaptı.

Tatar, 7 Ocak 2018 erken genel seçimlerinde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi. 27-28 Ekim 2018'deki UBP Kurultayında Hüseyin Özgürgün ile ikinci tura kalan Ersin Tatar, Özgürgün'ün yarıştan çekildiğini açıklamasıyla genel başkan seçildi.

Ersin Tatar, geçen yıl mayısta kurulan UBP-Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini sürdürüyor.