KKTC'de korona tespit edilince halk marketlere akın etti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yavru vatana da sıçradı.

Çin, İran ve İtalya'da tamamen yayılan virüs, her geçen gün yeni bir ülkede daha görülürken, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de tespit edildi.

KKTC'de koronavirüs vakasının ortaya çıkması üzerine panikleyen halk marketlere ve eczanelere hücum etti.

KKTC'de halk marketlere hücum etti VİDEO

KIBRISLILAR STOK YAPMAK İÇİN MARKETLERE AKIN ETTİ

KKTC’deki bir çok markete akın eden halk, gıda malzemesi ve temizlik ürünlerini stok yaptı.

Marketlerdeki kasalarda kuyruk oluştuğu görülürken, eczanelerde de benzer görüntüler oluştu.

"KENDİ ÖNLEMİMİZİ ALIYORUZ"

Bir markette alışveriş yapan KKTC vatandaşı, “Biz kendi önlemlerimizi alıyoruz, yarın evden çıkmazsak ne yapacağız? Ekmek, yumurta ve sebze aldık” dedi.

"HER YERDE KAOS VAR"

Bir başka vatandaş ise okullarda derslerin iptal edildiğini söyleyerek, “Her yerde kaos var. Kutusunu 15 liraya aldığımız maskeleri şimdi 150 liraya satın aldık” diye konuştu.