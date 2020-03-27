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KKTC'de köyler karantinaya alındı

KKTC'de koronavirüs tedbirleri kapsamında köylerin karantinaya alındığı bildirildi.

İHA | 27.03.2020 - 02:26..
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Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs etkisini arttırmaya devam ediyor.

SERVİS ŞOFÖRÜNDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

KKTC Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, tarafından yapılan açıklamada Dipkarpaz bölgesinde bulunan bir servis şoföründe koronavirüs çıkması nedeni ile bölge de bulunan birçok köyün karantina altına alındığını açıkladı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, yapmış olduğu açıklama ile Dipkarpaz, Yeni Erenköy, Sipahi, köylerinin bu akşamdan itibaren karantinaya alındığını duyururken, köylere giriş ve çıkışların kapatıldığını bildirdi.

KKTC'de köyler karantinaya alındı

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