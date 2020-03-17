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KKTC'de seçimler erteleniyor

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi yönünde görüş birliğine vardıklarını bildirdi.

AA | 17.03.2020 - 03:35..
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti liderleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi yönünde görüş birliğine vardıklarını bildirdi.

Başbakanlıkta, yeni tip koronavirüs sebebiyle seçimlerin ertelenmesinin ele alındığı toplantı yapıldı.

Söz konusu toplantıya Tatar'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudret Özersay, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş katıldı.

KKTC'de seçimler erteleniyor

"SEÇİMLERİN ERTELENMESİNDE AYNI FİKİRDEYİZ"

Tatar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, virüsle ilgili alınan tedbirleri, ileride alınabilecek farklı önlemleri ve KKTC'nin bu virüsü selametle atlatması hususlarını görüştüklerini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaştığını ve virüsle ilgili öngörülemez gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Tatar, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminin bir süre ertelenmesi noktasında burada bir görüş birliğine varıldı. Bu meseleyi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de telefonda istişare ettik. Onun da görüşünü almak ve süreci beraber yönetmemiz için yarın 14.00'te Cumhurbaşkanlığında bir toplantı yapılacaktır."

"BU ÜLKEDE GÜZEL BİR DEMOKRASİ VE DAYANIŞMA VARDIR"

Tatar, yarın yapılacak toplantıda, konunun anayasal ve hukuksal boyutunun da görüşüleceğini kaydetti.

KKTC halkının beklentisi ve menfaatleri için en iyi yolun izlenmesi hususunda görüş birliği içinde olduklarını belirten Tatar, "Bu ülkede, güzel bir demokrasi ve dayanışma vardır." dedi.

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